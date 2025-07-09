Directorio de Empresas
Centrica
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Centrica Salarios

El rango de salarios de Centrica oscila entre $38,420 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior y $117,761 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centrica. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $103K
Asistente Administrativo
$38.7K
Servicio al Cliente
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ingeniero Eléctrico
$66.8K
Gerente de Producto
$118K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Centrica to Gerente de Producto at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $117,761. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Centrica wynosi $66,842.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Centrica

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Square
  • PayPal
  • Snap
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos