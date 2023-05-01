Directorio de Empresas
Broad Institute
Broad Institute Salarios

El rango de salarios de Broad Institute oscila entre $102,485 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $185,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Broad Institute. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $185K

Gerente de Producto
Median $160K
Diseñador de Producto
$114K
Gerente de Proyecto
$102K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Broad Institute is Gerente de Ingeniería de Software with a yearly total compensation of $185,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Broad Institute is $132,500.

