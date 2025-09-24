Directorio de Empresas
Bosch Global
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Bosch Global Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in Germany en Bosch Global va desde €115K por year para EG15 hasta €104K por year para EG16. El paquete de compensación year mediano in Germany totaliza €110K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Ver 1 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

€142K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Bosch Global?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Proyecto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Proyecto at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €131,987. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Gerente de Proyecto role in Germany is €112,261.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos