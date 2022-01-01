Directorio de Empresas
Celonis
Celonis Salarios

El salario de Celonis va desde $42,346 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $205,800 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Celonis. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $150K
Ingeniero de Ventas
Median $170K

Analista de Negocios
Median $42.3K
Consultor de Gestión
Median $200K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $178K
Diseñador de Producto
Median $94.3K
Atención al Cliente
$181K
Éxito del Cliente
$201K
Gerente de Ciencia de Datos
$89.5K
Científico de Datos
$89.1K
Analista Financiero
$63.8K
Recursos Humanos
$206K
Marketing
$88.6K
Operaciones de Marketing
$90.5K
Gerente de Socios
$131K
Gerente de Programa
$164K
Gerente de Proyecto
$159K
Ventas
$115K
Arquitecto de Soluciones
$94.5K

Arquitecto de Datos

Gerente de Programa Técnico
$201K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Celonis, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Celonis, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)

