Directorio de Empresas
boostr
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

boostr Salarios

El salario de boostr va desde $54,725 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $292,740 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de boostr. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Gerente de Producto
$293K
Ingeniero de Software
$54.7K
Arquitecto de Soluciones
$187K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at boostr is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $292,740. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at boostr is $187,060.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para boostr

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Roblox
  • Stripe
  • SoFi
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos