Benefitfocus Salarios

El rango de salarios de Benefitfocus oscila entre $47,760 en compensación total por año para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo inferior y $135,675 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Benefitfocus. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $87K
Tecnólogo de la Información (TI)
$47.8K
Gerente de Proyecto
$83.3K

Gerente de Programa Técnico
$136K
Preguntas Frecuentes

Kõrgeima palgaga roll Benefitfocus on Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $135,675. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Benefitfocus mediaan aastane kogukompensatsioon on $85,150.

