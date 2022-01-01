Directorio de Empresas
Alight Solutions
Alight Solutions Salarios

El rango de salarios de Alight Solutions oscila entre $31,286 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $221,100 para un Operaciones de Ingresos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Alight Solutions. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $124K
Consultor de Gestión
Median $103K
Gerente de Operaciones de Negocios
$211K

Servicio al Cliente
$39.2K
Analista de Datos
$173K
Analista Financiero
$142K
Recursos Humanos
$31.3K
Operaciones de Marketing
$117K
Gerente de Producto
$93.5K
Gerente de Proyecto
$84.6K
Reclutador
$67.7K
Operaciones de Ingresos
$221K
Gerente de Ingeniería de Software
$188K
Arquitecto de Soluciones
$199K
Gerente de Programa Técnico
$216K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Alight Solutions es Operaciones de Ingresos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $221,100. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Alight Solutions es $123,500.

Otros Recursos