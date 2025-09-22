Directorio de Empresas
Antech Diagnostics
Antech Diagnostics Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Antech Diagnostics va desde $96.6K hasta $132K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Antech Diagnostics. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$105K - $124K
United States
Rango Común
Rango Posible
$96.6K$105K$124K$132K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Antech Diagnostics?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Antech Diagnostics in United States está en una compensación total anual de $132,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Antech Diagnostics para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $96,600.

