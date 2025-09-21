Directorio de Empresas
Allied Universal
Allied Universal Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Allied Universal totaliza $127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Allied Universal. Última actualización: 9/21/2025

Paquete Mediano
company icon
Allied Universal
Software Engineer
Irvine, CA
Total por año
$127K
Nivel
hidden
Base
$127K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Allied Universal?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+).

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Ingeniero de Software ve společnosti Allied Universal in United States představuje roční celkovou odměnu $150,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Allied Universal pro pozici Ingeniero de Software in United States je $127,000.

