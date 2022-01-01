Directorio de Empresas
Aerojet Rocketdyne
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Aerojet Rocketdyne Salarios

El rango de salarios de Aerojet Rocketdyne oscila entre $65,325 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $180,095 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aerojet Rocketdyne. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero Mecánico
Median $120K
Contador
$109K
Ingeniero Aeroespacial
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analista de Negocios
$65.3K
Científico de Datos
$91.5K
Ingeniero de Hardware
$180K
Gerente de Programa
$104K
Gerente de Proyecto
$120K
Gerente de Programa Técnico
$96.9K
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en Aerojet Rocketdyne es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,095. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aerojet Rocketdyne es $104,259.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Aerojet Rocketdyne

Empresas Relacionadas

  • Virgin Galactic
  • a.i. solutions
  • AGI
  • MessageBird
  • General Atomics
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos