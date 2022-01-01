Directorio de Empresas
MessageBird
MessageBird Salarios

El salario de MessageBird va desde $51,900 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $156,777 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de MessageBird. Última actualización: 11/27/2025

Ingeniero de Software
Median $120K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $152K
Recursos Humanos
$51.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Diseñador de Producto
$78.6K
Gerente de Producto
$157K
Reclutador
$62.6K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En MessageBird, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en MessageBird es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $156,777. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en MessageBird es $99,353.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/messagebird/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.