3Pillar Global
3Pillar Global Salarios

El salario de 3Pillar Global va desde $46,892 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $217,905 para un Éxito del Cliente en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de 3Pillar Global. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $47.9K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$218K
Diseñador de Producto
$164K

Gerente de Producto
$46.9K
Gerente de Proyecto
$51.1K
Ventas
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$60.4K
Gerente de Programa Técnico
$107K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en 3Pillar Global es Éxito del Cliente at the Common Range Average level con una compensación total anual de $217,905. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en 3Pillar Global es $70,384.

Otros Recursos