3Pillar Global Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in India en 3Pillar Global va desde ₹5.45M hasta ₹7.44M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3Pillar Global. Última actualización: 12/1/2025

Compensación Total Promedio $66.6K - $80.6K India Rango Común Rango Posible $62.2K $66.6K $80.6K $84.9K Rango Común Rango Posible

¿Cuál es el cronograma de consolidación en 3Pillar Global ?

