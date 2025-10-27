3M Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in United States en 3M va desde $121K por year para T2 hasta $95K por year para T3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $96.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de 3M. Última actualización: 10/27/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus T1 Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Advanced Project Manager $121K $120K $0 $750 T3 Senior Project Manager $95K $90K $0 $5K T4 Specialist Project Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 2 Más Niveles

Últimas Submisiones de Salarios

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 0 % AÑO 1 0 % AÑO 2 100 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 0 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 0.00 % anual )

0 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 0.00 % anual )

100 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 100.00 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award. 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU + Options En 3M, RSU + Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33.3 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual ) You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

¿Cuál es el cronograma de consolidación en 3M ?

