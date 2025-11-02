Directorio de empresas
La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en Workday varía desde PLN 200K hasta PLN 280K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Workday. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Rango Común
Rango Posible
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Workday, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en Workday tiene una compensación total anual de PLN 280,041. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Workday para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es PLN 200,030.

