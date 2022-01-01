Palantir Salarios

El salario de Palantir varía desde $77,113 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $408,000 para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Palantir . Última actualización: 8/26/2025