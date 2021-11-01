VTB Salarios

Directorio de empresas
El salario de VTB varía desde $23,780 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $165,340 para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más alto.

$160K

Ingeniero de Software
Median $41.3K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Datos

Ingeniero DevOps

Científico de Datos
Median $32.8K
Arquitecto de Soluciones
Median $83.8K

Diseñador de Productos
Median $44.9K
Gerente de Proyectos
Median $40.3K
Analista de Negocios
Median $41.1K
Gerente de Productos
Median $54K
Analista de Datos
$23.8K
Analista Financiero
$44.9K
Recursos Humanos
$89.8K
Tecnólogo en Informática (TI)
$165K
Marketing
$52.7K
Ventas
$34.1K
Gerente de Programas Técnicos
$128K
Capitalista de Riesgo
$117K
Preguntas Frecuentes

أعلى وظيفة أجراً في VTB هي Tecnólogo en Informática (TI) at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $165,340. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في VTB هو $44,919.

