Directorio de empresas
Udaan
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Udaan que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Udaan is a B2B trade platform, designed specifically for small & medium businesses in India. It brings traders, wholesalers, retailers and manufacturers in India on to a single platform.

    udaan.com
    Sitio web
    2016
    Año de fundación
    10,060
    # de empleados
    $1B-$10B
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Udaan

    Empresas relacionadas

    • Razorpay
    • MRI Software
    • Cashfree
    • Hexaware Technologies
    • Revature
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos