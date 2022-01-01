Directorio de empresas
Hexaware Technologies
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Hexaware Technologies Salarios

El salario de Hexaware Technologies varía desde $3,616 en compensación total por año para un Contador en el nivel más bajo hasta $273,625 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Hexaware Technologies. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $7.2K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Arquitecto de Soluciones
Median $122K
Contador
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operaciones Comerciales
$5.3K
Analista de Negocios
$7.3K
Servicio al Cliente
$5.4K
Analista de Datos
$21.8K
Científico de Datos
$10.1K
Analista Financiero
$15.6K
Tecnólogo en Informática (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gerente de Productos
$98.5K
Gerente de Proyectos
$121K
Gerente de Ingeniería de Software
$31.3K
Gerente de Programas Técnicos
$274K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Hexaware Technologies es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $273,625. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Hexaware Technologies es $15,635.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Hexaware Technologies

Empresas relacionadas

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos