Razorpay Salarios

El rango salarial de Razorpay oscila entre $4,880 en compensación total anual para un Operaciones de Marketing en el extremo inferior y $200,862 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Razorpay. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero DevOps

Gerente de Ingeniería de Software
Median $101K
Gerente de Producto
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Diseñador de Productos
Median $44.8K

Diseñador de Experiencia de Usuario

Analista de Negocios
Median $22.8K
Científico de Datos
Median $33.9K
Gerente de Programa Técnico
Median $58.2K
Desarrollo de Negocios
$73.2K
Analista de Datos
$14K
Gerente de Ciencia de Datos
$194K
Recursos Humanos
$76.3K
Consultor de Gestión
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operaciones de Marketing
$4.9K
Gerente de Diseño de Productos
$67.4K
Gerente de Programa
$29.6K
Gerente de Proyecto
$24.5K
Ventas
$141K
Arquitecto de Soluciones
$201K
Escritor Técnico
$29.4K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Razorpay, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

7 years post-termination exercise window.

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Razorpay es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $200,862. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Razorpay es $63,845.

