StockX Salarios

El salario de StockX varía desde $85,570 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $472,625 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de StockX . Última actualización: 10/14/2025