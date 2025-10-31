Directorio de empresas
StockX
StockX Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en StockX totaliza $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de StockX. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Total por año
$230K
Nivel
Senior Software Engineering Manager
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$30K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En StockX, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en StockX in United States tiene una compensación total anual de $505,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en StockX para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $210,000.

Otros recursos