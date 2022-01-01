Directorio de empresas
SAP
SAP Salarios

El salario de SAP varía desde $23,270 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el nivel más bajo hasta $487,550 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SAP. Última actualización: 11/15/2025

Ingeniero de Software
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de IA

Diseñador de Producto
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Diseñador UX

Ventas
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Ejecutivo de Cuenta

Científico de Datos
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Gerente de Producto
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arquitecto de Soluciones
T3 $46K
T4 $74.9K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Nube

Gerente de Ingeniería de Software
Median $78.4K
Consultor de Gestión
Median $82.5K
Gerente de Proyecto
Median $143K
Éxito del Cliente
Median $128K
Gerente de Programa Técnico
Median $120K
Recursos Humanos
Median $57.7K
Ingeniero de Ventas
Median $114K
Analista de Negocio
Median $74.9K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $82.8K
Contador
$39.1K
Asistente Administrativo
$74.5K
Operaciones de Negocio
$162K
Gerente de Operaciones de Negocio
$488K
Desarrollo de Negocio
$40.9K
Jefe de Gabinete
$160K
Redactor Publicitario
$23.3K
Servicio al Cliente
$76.5K
Operaciones de Servicio al Cliente
$53.8K
Analista de Datos
$110K
Gerente de Ciencia de Datos
$238K
Gerente de Instalaciones
$80K
Diseñador Gráfico
$104K
Ingeniero de Hardware
$136K
Legal
$271K
Gerente de Diseño de Producto
$296K
Gerente de Programa
$128K
Reclutador
$199K
Operaciones de Ingresos
$95.2K
Analista de Ciberseguridad
$81.1K
Compensación Total
$83.3K
Investigador de UX
$95.3K
Capitalista de Riesgo
$121K
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En SAP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (33.40% anual)

20%

AÑO 1

40%

AÑO 2

40%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En SAP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 40% se consolida en el 2nd-AÑO (40.00% anual)

  • 40% se consolida en el 3rd-AÑO (40.00% anual)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En SAP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 34% se consolida en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en SAP es Gerente de Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $487,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SAP es $114,363.

