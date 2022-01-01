SAP Salarios

El salario de SAP varía desde $23,270 en compensación total por año para un Redactor Publicitario en el nivel más bajo hasta $487,550 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SAP. Última actualización: 11/15/2025
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.4%
AÑO 3
En SAP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.4% se consolida en el 3rd-AÑO (33.40% anual)
20%
AÑO 1
40%
AÑO 2
40%
AÑO 3
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En SAP, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33% se consolida en el 1st-AÑO (8.25% trimestral)
33% se consolida en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)
34% se consolida en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)
