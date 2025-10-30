Directorio de empresas
Remitly
Remitly Gerente de Programa Salarios

La compensación de Gerente de Programa in United States en Remitly varía desde $218K por year para L3 hasta $272K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $250K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Remitly. Última actualización: 10/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Program Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Program Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Program Manager
$218K
$133K
$78.8K
$6.3K
L4
Staff Program Manager
$272K
$172K
$60K
$40K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Remitly, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Remitly in United States tiene una compensación total anual de $393,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Remitly para el puesto de Gerente de Programa in United States es $210,000.

