Directorio de Empresas
Credit Karma
Credit Karma Salarios

El rango salarial de Credit Karma oscila entre $99,500 en compensación total anual para un Operaciones de Negocios en el extremo inferior y $727,714 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Credit Karma. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Gerente de Producto
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $489K

Marketing
Median $273K
Científico de Datos
Median $280K
Diseñador de Productos
Median $447K
Analista de Negocios
Median $200K
Gerente de Programa Técnico
Median $285K
Desarrollo de Negocios
Median $224K
Operaciones de Negocios
$99.5K
Gerente de Ciencia de Datos
$334K
Gerente de Diseño de Productos
$561K
Gerente de Programa
$154K
Reclutador
$117K
Ventas
$408K
Analista de Ciberseguridad
$219K
Arquitecto de Soluciones
$362K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Credit Karma, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Credit Karma es Gerente de Producto at the Director level con una compensación total anual de $727,714. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Credit Karma es $321,045.

