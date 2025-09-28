La compensación de Investigador UX in United States en Qualtrics totaliza $145K por year para L4. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Qualtrics. Última actualización: 9/28/2025
Cronograma de Consolidación
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
Tipo de Acciones
RSU
En Qualtrics, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
Preguntas Frecuentes
