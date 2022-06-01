Parker Hannifin Salarios

Directorio de empresas
El salario de Parker Hannifin varía desde $58,808 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $236,175 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Parker Hannifin. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $98.3K
Ingeniero Mecánico
Median $84K
Ingeniero Aeroespacial
$112K

Analista de Datos
$79.6K
Científico de Datos
$236K
Ingeniero de Hardware
$138K
Recursos Humanos
$134K
Tecnólogo en Informática (TI)
$80.4K
Ingeniero de Materiales
$115K
Diseñador de Productos
$152K
Gerente de Productos
$147K
Gerente de Programas
$118K
Gerente de Proyectos
$77.4K
Ventas
$58.8K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Parker Hannifin es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Parker Hannifin es $113,676.

