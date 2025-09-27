Directorio de empresas
Parker Hannifin
Parker Hannifin Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United States en Parker Hannifin totaliza $84K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parker Hannifin. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
Total por año
$84K
Nivel
1
Salario base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bono
$4K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Parker Hannifin?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en Parker Hannifin in United States tiene una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Parker Hannifin para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $89,000.

Otros recursos