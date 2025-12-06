Directorio de empresas
Logitech
Logitech Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Logitech varía desde $84K hasta $115K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Logitech. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$91K - $108K
United States
Rango Común
Rango Posible
$84K$91K$108K$115K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Logitech, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Logitech in United States tiene una compensación total anual de $115,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Logitech para el puesto de Gerente de Programa in United States es $84,000.

