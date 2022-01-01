Directorio de empresas
GoPro
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

GoPro Salarios

El salario de GoPro varía desde $72,563 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $291,450 para un Desarrollo de Negocio en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de GoPro. Última actualización: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $72.6K
Desarrollo de Negocio
$291K
Científico de Datos
$139K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 64
101 64
Ingeniero de Hardware
$97.8K
Ingeniero Mecánico
$187K
Diseñador de Producto
$189K
Gerente de Producto
$114K
Gerente de Proyecto
$111K
Gerente de Programa Técnico
$230K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En GoPro, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

¿Tienes una pregunta? Pregúntale a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en GoPro es Desarrollo de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $291,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en GoPro es $139,300.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para GoPro

Empresas relacionadas

  • Electronic Arts
  • T-Mobile
  • Fitbit
  • Root Insurance
  • Take-Two Interactive Software
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gopro/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.