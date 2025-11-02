Directorio de empresas
Krista Software
Krista Software Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Krista Software totaliza ₹3.39M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Krista Software. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Krista Software
Backend Software Engineer
Pune, MH, India
Total por año
₹3.39M
Nivel
L3
Salario base
₹3.39M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Krista Software?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Krista Software in India tiene una compensación total anual de ₹4,775,275. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Krista Software para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹2,197,515.

