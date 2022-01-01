Directorio de empresas
Kaseya
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Kaseya Salarios

El salario de Kaseya varía desde $40,778 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más bajo hasta $105,440 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Kaseya. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ventas
Median $80K

Account Manager

Gerente de Productos
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Servicio al Cliente
$42.2K
Recursos Humanos
$88.2K
Consultor en Gestión
$96.6K
Diseñador de Productos
$95.5K
Gerente de Proyectos
$71.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$78.3K
Arquitecto de Soluciones
$40.8K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

أعلى وظيفة أجراً في Kaseya هي Gerente de Productos بتعويض إجمالي سنوي قدره $105,440. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Kaseya هو $78,290.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kaseya

Empresas relacionadas

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos