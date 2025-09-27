Directorio de empresas
Kaseya
Kaseya Ventas Salarios

La compensación de Ventas in United States en Kaseya totaliza $136K por year para Senior Sales. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $80K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Kaseya. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Kaseya?

Títulos Incluidos

Account Manager

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ventas at Kaseya in United States sits at a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya for the Ventas role in United States is $53,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Kaseya

