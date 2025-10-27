Directorio de empresas
Genesys
La compensación de Diseñador de Productos in Ireland en Genesys varía desde €46.3K por year para L1 hasta €56.2K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €47.7K.

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Genesys?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en Genesys in Ireland tiene una compensación total anual de €120,596. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Genesys para el puesto de Diseñador de Productos in Ireland es €52,350.

