Ultimate Software Salarios

El salario de Ultimate Software varía desde $70,745 en compensación total por año para un Tecnólogo en Informática (TI) en el nivel más bajo hasta $189,945 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ultimate Software . Última actualización: 9/21/2025