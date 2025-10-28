Directorio de empresas
Continental
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Continental Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Continental totaliza ₹2.61M por year para Solution Architect. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Continental. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

₹2.19M - ₹2.57M
India
Rango Común
Rango Posible
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Continental?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Continental in India tiene una compensación total anual de ₹2,731,936. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Continental para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹1,914,690.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Continental

Empresas relacionadas

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos