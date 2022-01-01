Henkel Salarios

Directorio de empresas
El salario de Henkel varía desde $14,250 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $129,350 para un Ingeniero Mecánico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Henkel. Última actualización: 9/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $107K
Analista de Negocios
$62.7K
Ingeniero Químico
$93K

Analista de Datos
$119K
Científico de Datos
$48.4K
Analista Financiero
$70.5K
Banquero de Inversión
$77.4K
Ingeniero de Materiales
$74.6K
Ingeniero Mecánico
$129K
Diseñador de Productos
$94.1K
Gerente de Productos
$70.2K
Gerente de Proyectos
$102K
Ventas
$14.2K
Capitalista de Riesgo
$68.5K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Henkel is Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Henkel is $76,005.

