Capital Rx Salarios

El rango salarial de Capital Rx oscila entre $122,640 en compensación total anual para un Diseñador de Productos en el extremo inferior y $150,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Capital Rx. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
$131K
Diseñador de Productos
$123K

Gerente de Producto
$136K
Ventas
$146K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Capital Rx es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $150,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Capital Rx es $135,675.

Otros Recursos