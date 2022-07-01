Directorio de empresas
BlueHalo
BlueHalo Salarios

El salario de BlueHalo varía desde $110,129 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $246,225 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BlueHalo. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Hardware
Median $203K
Diseñador de Productos
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Programas Técnicos
$246K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en BlueHalo es Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $246,225. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en BlueHalo es $161,500.

