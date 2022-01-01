Aerojet Rocketdyne Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de Aerojet Rocketdyne oscila entre $65,325 en compensación total anual para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $180,095 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aerojet Rocketdyne. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero Mecánico
Median $120K
Contador
$109K
Ingeniero Aeroespacial
$75.4K

Analista de Negocios
$65.3K
Científico de Datos
$91.5K
Ingeniero de Hardware
$180K
Gerente de Programa
$104K
Gerente de Proyecto
$120K
Gerente de Programa Técnico
$96.9K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Aerojet Rocketdyne es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $180,095. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Aerojet Rocketdyne es $104,259.

