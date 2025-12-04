Directorio de empresas
Bentley Systems
Bentley Systems Gerente de Producto Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bentley Systems. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$69.4K - $81.8K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
$64.8K$69.4K$81.8K$90.3K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Bentley Systems?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Bentley Systems in Ireland tiene una compensación total anual de €78,165. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bentley Systems para el puesto de Gerente de Producto in Ireland es €56,119.

Otros recursos

