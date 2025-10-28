Directorio de empresas
AppLovin
AppLovin Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en AppLovin varía desde $193K hasta $269K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de AppLovin. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$207K - $244K
United States
Rango Común
Rango Posible
$193K$207K$244K$269K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En AppLovin, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 1 años:

  • 100% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en AppLovin in United States tiene una compensación total anual de $269,100. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en AppLovin para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $193,200.

