Disney Salarios

El salario de Disney varía desde $50,250 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el nivel más bajo hasta $477,667 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Disney. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero Site Reliability

Desarrollador Web

Gerente de Productos
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Diseñador de Productos
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Diseñador UX

Gerente de Ingeniería de Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Financiero
Median $109K
Científico de Datos
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista de Datos
Median $120K
Gerente de Programas Técnicos
Median $180K
Gerente de Proyectos
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista de Negocios
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista de Ciberseguridad
Median $158K
Ventas
Median $99.5K

Account Manager

Gerente de Ciencia de Datos
Median $400K
Gerente de Programas
Median $180K
Gerente de Diseño de Productos
Median $328K
Arquitecto de Soluciones
Median $416K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Investigador UX
Median $158K
Servicio al Cliente
Median $60K
Recursos Humanos
Median $140K
Contador
Median $85K

Contador Técnico

Desarrollo de Negocios
Median $165K
Tecnólogo en Informática (TI)
Median $178K
Operaciones de Marketing
Median $150K
Reclutador
Median $115K
Asistente Administrativo
$50.3K
Operaciones Comerciales
$296K
Gerente de Operaciones Comerciales
$53.6K
Ingeniero de Control
$93.5K
Desarrollo Corporativo
$226K
Diseñador Gráfico
$90.5K
Ingeniero de Hardware
$85.6K
Legal
Median $266K
Consultor en Gestión
$86.2K
Marketing
$209K

Manager de Marketing de Producto

Compensaciones Totales
$148K
Capitalista de Riesgo
$95.9K

Analista

¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (16.50% semestral)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (16.50% semestral)

  • 34% se consolida en el 3rd-AÑO (17.00% semestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Disney, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Disney es Gerente de Productos at the P7 level con una compensación total anual de $477,667. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Disney es $158,000.

