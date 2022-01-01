Κατάλογος Εταιρειών
Zillow
Zillow Μισθοί

Ο μισθός της Zillow κυμαίνεται από $69,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $493,852 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Zillow. Τελευταία ενημέρωση: 11/14/2025

Μηχανικός Λογισμικού
P2 $157K
P3 $239K
P4 $296K
P5 $347K
P6 $494K

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
P2 $133K
P3 $185K
P4 $247K
P5 $331K
Διευθυντής Προϊόντος
P2 $102K
P3 $175K
P4 $254K
P5 $334K
P6 $311K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
M3 $295K
M4 $343K
M5 $434K
Σχεδιαστής Προϊόντος
P2 $110K
P3 $177K
P4 $230K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
P4 $268K
P5 $261K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
P3 $102K
P4 $175K
P5 $209K

Αναλυτής Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Μάρκετινγκ
P3 $122K
P4 $200K
Διευθυντής Προγραμμάτων
Median $145K
Πωλήσεις
P3 $133K
P4 $165K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
Median $120K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
Median $160K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $147K
Στελέχωση Προσωπικού
Median $160K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
Median $155K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $118K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
Median $320K
Νομικά
Median $160K
Λογιστής
Median $69K

Τεχνικός Λογιστής

Διοικητικός Βοηθός
$103K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$113K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$132K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$83.3K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$210K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$192K
Διευθυντής Έργων
$140K
Λειτουργίες Εσόδων
$121K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$307K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Zillow, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Zillow offers both RSU and Options (NQSO).

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Zillow είναι Μηχανικός Λογισμικού at the P6 level με ετήσια συνολική αμοιβή $493,852. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Zillow είναι $174,938.

Άλλοι Πόροι