Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Brazil στην XP ανέρχεται σε R$591K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της XP. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέσος Μισθός
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$591K
Επίπεδο
L5
Βάση
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Μπόνους
R$391K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη XP?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην XP in Brazil φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή R$1,055,554. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην XP για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Brazil είναι R$533,892.

