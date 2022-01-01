Κατεβάστε την Εφαρμογή
← Κατάλογος Εταιρειών
Willis Towers Watson
Εργάζεστε Εδώ;
Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Επισκόπηση
Μισθοί
Παροχές
Θέσεις Εργασίας
Νέο
Συνομιλία
Willis Towers Watson Παροχές
Προσθήκη Παροχών
Σύγκριση
Ασφάλιση, Υγεία & Ευεξία
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Disability Insurance
Dental Insurance
Employee Assistance Program
Health Savings Account (HSA)
Health Insurance
Life Insurance
On-Site Mother's Room
Maternity Leave
12 weeks
Paternity Leave
12 weeks
Sabbatical
PTO (Vacation / Personal Days)
Pet Insurance
Sick Time
Vision Insurance
Σπίτι
Adoption Assistance
Business Travel Insurance
Fertility Assistance
Company Phones
Relocation Bonus
Remote Work
Οικονομικά & Συνταξιοδότηση
401k
Flexible Spending Account (FSA)
Προνόμια & Εκπτώσεις
Learning and Development
Employee Discount
Tuition Reimbursement
Άλλα
Donation Match
Volunteer Time Off
