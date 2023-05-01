Κατάλογος Εταιρειών
Vistex Μισθοί

Ο μισθός της Vistex κυμαίνεται από $81,332 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $157,182 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vistex. Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025

Διευθυντής Έργων
$157K
Μηχανικός Λογισμικού
$81.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Vistex είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $157,182. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Vistex είναι $119,257.

