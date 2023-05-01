Vistex Μισθοί

Ο μισθός της Vistex κυμαίνεται από $81,332 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $157,182 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Vistex . Τελευταία ενημέρωση: 11/19/2025