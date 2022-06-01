Κατάλογος Εταιρειών
Verbit
Verbit Μισθοί

Ο μισθός της Verbit κυμαίνεται από $32,238 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $162,670 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Verbit. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Διαχειριστής Προϊόντος
$130K
Προσελκυστής Προσωπικού
$32.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$109K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Verbit είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $162,670. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Verbit είναι $119,343.

