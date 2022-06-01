Verbit Μισθοί

Ο μισθός της Verbit κυμαίνεται από $32,238 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $162,670 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Verbit . Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025