WSO2 Μισθοί

Ο μισθός της WSO2 κυμαίνεται από $7,914 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $203,975 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της WSO2 . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025