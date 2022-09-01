Κατάλογος Εταιρειών
VelocityEHS
VelocityEHS Μισθοί

Το εύρος μισθών της VelocityEHS κυμαίνεται από $109,545 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Πωλήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $175,875 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της VelocityEHS. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $112K
Μηχανικός Πωλήσεων
$110K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$176K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at VelocityEHS is Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $175,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VelocityEHS is $112,396.

Άλλοι Πόροι